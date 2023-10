Beni sequestrati alla mafia, la giudice Saguto arrestata in clinica dopo la sentenza della Cassazione

La giudice Silvana Saguto, condannata giovedì per corruzione con sentenza definitiva – per altri capi d’imputazione, invece, è stato disposto l’annullamento con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta che dovrà rideterminare la pena –, nell’ambito di una vicenda processuale sulla gestione e amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alle associazioni mafiose, è stata prelevata dai militari della Guardia di Finanza dalla clinica Margherita di Palermo. La donna era ricoverata per problemi di salute da 20 giorni. La magistrata è stata condotta nel carcere Pagliarelli dopo il compimento delle formalità di rito. Anche il marito Lorenzo Caramma, pure lui condannato, è finito nello stesso penitenziario della coniuge.