Beni di prima necessità Il governo studia un paniere di prodotti a prezzi calmierati

Un accordo su un

paniere di prodotti di largo consumo a prezzi calmierati è l’iniziativa straordinaria proposta dal ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso (in foto), al tavolo con la grande distribuzione. "È iniziato un confronto che dovrebbe portarci a un’intesa con la grande distribuzione, ma dobbiamo coinvolgere anche il sistema produttivo", dichiara Urso al termine della riunione. "Penso che nella prossima settimana – aggiunge – entreremo nel vivo di questo confronto per raggiungere formalmente un’intesa che possa consentire ai cittadini di percepire una significativa riduzione dei prezzi dei beni a maggior consumo".

L’incontro, secondo il ministro, è stato "molto positivo e certamente costruttivo". "Abbiamo fatto una proposta che riguarda un accordo che possa consentirci di fare delle campagne con un un

paniere con una serie di prodotti calmierati", dichiara Urso aggiungendo che "questo si aggiunge all’iniziativa della social card per le famiglie più bisognose" e "riguarderà tutti quelli che si rivolgeranno al sistema della grande distribuzione, ma anche agli esercizi commerciali che, ci auguriamo, aderiscano al progetto".

red. pol.