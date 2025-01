Beccato in sosta vietata insieme alla figlia . Le scuse di Senese

"Sono qui per chiedere scusa per ieri sera. Quello che è successo è stato sbagliato, è ingiustificabile". Il sassofonista James Senese, frontman della band progressive Napoli Centrale, in un video pubblicato sui social, chiede scusa per quanto accaduto sabato sera a Napoli dove la figlia è stata beccata dal consigliere regionale campano, Francesco Emilio Borrelli, per sosta selvaggia. La donna, di fronte alle rimostranze di Borrelli, si era presentata come la figlia di James Senese. Poi, in un secondo momento anche il musicista, durante un battibecco, era intervenuto e all’esponente Avs aveva detto: "Tu fai bene a fare quello che fai, ma ricordati una cosa, che qua nun ce sta niente a fa". "Essere mia figlia non vuol dire potersi permettere certe cose, anzi le mie scuse vanno ai napoletani e in particolare a Francesco Borrelli che ha ragione a dire che se è difficile cambiare certe abitudini bisogna almeno provarci", dice Senese nel video di scuse.