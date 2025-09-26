La Fenice contro Beatrice Venezi: “Via la direttrice”

Venezia, 26 settembre 2025 – La Fenice è in rivolta. Gli orchestrali e le maestranze hanno ‘sfiduciato’ il sovrintendente Nicola Colabianchi e chiesto la revoca della nomina a direttrice musicale (a partire dall’ottobre 2026) di Beatrice Venezi (nella foto), giudicata inadeguata al ruolo. Ieri l’assemblea generale dei lavoratori dell’ente lirico ha dichiarato lo stato di agitazione permanente, contestando nel merito e nel metodo la scelta compiuta da Colabianchi e sposando la dura presa di posizione dei professori d’orchestra, che in una lettera a Cobianchi avevano scritto fra l’altro: “Il direttore Venezi non ha mai diretto né un titolo d’opera né un concerto sinfonico pubblico in cartellone alla Fenice. Il suo curriculum non è minimamente paragonabile a quello delle grandi bacchette che, in passato, hanno ricoperto il ruolo di direttore musicale di questo Teatro. Venezi non ha mai diretto nei principali teatri d’opera internazionali, né il suo nome compare nei cartelloni dei più importanti festival del panorama musicale mondiale. Dove si manifesta dunque il “talento internazionale“ che dovrebbe essere alla guida della Fenice?”

Cobianchi ha difeso la direttrice e pianista: “È bravissima, è giovane e donna e può consentire alla Fenice di tratteggiare percorsi nuovi e di attrazione per i giovani”. Ma per i componenti dell’orchestra “alla luce di quanto accaduto, appare evidente che il rapporto di fiducia tra l’orchestra e il sovrintendente sia ormai irrimediabilmente compromesso. Non riusciamo a riconoscere in lei – hanno scritto a Cobianchi – la guida del nostro teatro”.