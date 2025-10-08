Beatrice Venezi e la Fenice di Venezia, perché la direttrice d’orchestra è sotto attacco: “La musica è arte, non intrattenimento”

Un vero coup de théâtre è quello messo in scena ieri dalle rappresentanze sindacali del Teatro La Fenice di Venezia: uno sciopero per venerdì 17 ottobre, giorno della prima dell’opera Wozzeck di Alban Berg. Lo scopo dell’agitazione è la revoca della nomina del direttore Beatrice Venezi, che dovrebbe assumere l’incarico nell’ottobre 2026.

La direttrice d'orchestra Beatrice Venezi

A nulla è valso l’incontro tenutosi ieri fra le Rsu degli orchestrali e delle maestranze de La Fenice, le organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl, Uil e Fials, e il sovrintendente Nicola Colabianchi. Il confronto era stato voluto dal sindaco di Venezia, Brugnaro, per mediare le diverse posizioni, e provare a dirimere una questione che già lo scorso 27 settembre aveva portato a uno stato di agitazione dei lavoratori del teatro. Le Rsu hanno mantenuto la propria posizione già espressa nell’assemblea generale e chiesto la revoca della Venezi, mentre i l sindaco Brugnaro ha chiesto di costruire un dialogo fra le parti.

«Il sovrintendente ha la mia fiducia, ha scelto in un certo modo, ha anche ammesso che la procedura è stata sbagliata, lo ha scritto in una lettera pubblica ai dipendenti. A poche persone ho visto farlo. Ha fatto un atto di coraggio. Questa è la situazione di oggi. Muro contro muro non serve a niente» ha spiegato Brugnaro. Risposta rispedita al mittente, con i dipendenti che hanno espresso «la propria disponibilità a intraprendere tale percorso solo a seguito della revoca preventiva della nomina del direttore musicale».

Alla luce dello stallo, le Rsu hanno dunque annunciato lo sciopero e previsto alle 18 di venerdì 17 un’assemblea pubblica in un luogo che sarà comunicato nei prossimi giorni. Tale agitazione non arriva comunque del tutto inattesa, se è vero che già la sera di sabato 27 settembre, al termine di un concerto, gli spettatori avevano visto cadere dai palchi decine di volantini con la scritta polemica «La musica è arte, non intrattenimento», lanciati dai musicisti dell’orchestra che già da giorni contestavano le modalità della nomina di Venezi (sulla quale erano giunte anche critiche sul curriculum e la vicinanza politica al governo). Inoltre, decine di veneziani hanno espresso la volontà di cancellare il proprio abbonamento.

I lavoratori del teatro avevano detto in una nota come tale scelta avesse «minato irrimediabilmente la fiducia nei confronti di Colabianchi», che però si è sempre difeso, sottolineando come la Venezi sia «un talento capace di attrarre sponsor e nuove partnership e sia anche un investimento sul futuro del teatro».