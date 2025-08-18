Baudo L’ultimo saluto

La sua prima volta al Teatro delle Vittorie fu accolto da un giovane Domenico Modugno, l’occasione era una puntata de ‘Il Musichiere’ e quello che sarebbe diventato il Pippo nazionale aveva una bella giacca di velluto damascato, ma pur da ospite prese subito il timone chiedendo a un imbarazzato Modugno, nell’eco del boato del pubblico, di essere accolto dal "suo" Cin Cin. Sarà proprio il Teatro delle Vittorie, uno dei luoghi che lo hanno visto tante volte protagonista, ad accogliere il feretro di Pippo Baudo. In quello storico teatro è stato protagonista di programmi che hanno fatto la storia della tv, da “Fantastico“ a “Scommettiamo che?“. Oggi quindi sarà di nuovo su quel palcoscenico per un ultimo saluto da parte del pubblico che lo ha tanto amato nel corso della sua sessantennale ed eccezionale carriera. "Con questo tributo, voluto dai vertici Rai in accordo con i suoi famigliari, sono anche stati stabiliti gli orari di apertura della camera ardente: dalle 10 di lunedì 18 agosto fino alle 20 ; dalle 9 fino alle 12 di martedì 19 agosto". Ieri, invece, è stata aperta la camera ardente privata al Campus Biomedico. Molti i volti noti dello spettacolo, tra cui Lorella Cuccarini ed Enrico Brignano, che sono passati per l’ultimo saluto.

I funerali – spiega sempre Viale Mazzini – si terranno invece nella sua amata Militello Val di Catania, e saranno celebrati il 20 agosto alle ore 16 nella Chiesa di Santa Maria della Stella. Le esequie saranno trasmesse in diretta su Rai 1. Il sindaco Giovanni Burtone ha proclamato il lutto cittadino per mercoledì. Del resto Militello in Val di Catania è il borgo dove Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, detto Pippo, era nato il 7 giugno 1936, figlio unico dell’avvocato Giovanni Baudo e della casalinga Innocenza Pirracchio.

A Catania Pippo fa tutti i suoi studi, prima la maturità poi la laurea in Giurisprudenza. Ma già la sera della laurea, come lui stesso raccontò più volte, saliva sul palco per presentare Miss Catania. E la strada che avrebbe intrapreso e l’avrebbe portato a Roma dove è scomparso ad 89 anni il 16 agosto era già segnata. Ora tornerà a casa per l’ultimo saluto del suo pubblico. "Se il feretro dovesse arrivare ore prima del previsto allestiremo una camera ardente all’auditorium di San Domenico", spiega ancora il sindaco Giovanni Burtone, che è anche deputato regionale Pd, parlando dei funerali di Baudo. "Ipotizziamo un’enorme affluenza di persone. Faremo montare dei maxischermi fuori dalla chiesa".

Samuele Savonetta