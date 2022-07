CEI, mons. Giuseppe Andrea Salvatore Baturi è il nuovo segretario generale

Città del Vaticano, 5 luglio 2022 - Il nuovo segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), è mons. Giuseppe Andrea Salvatore Baturi, arcivescovo di Cagliari. Lo ha nominato Papa Francesco.

Il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, ha commentato: "Accogliamo questa nomina con gioia, fiducia e gratitudine al Santo Padre", e ha aggiunto: "Questa mattina, durante la sessione straordinaria del Consiglio Episcopale Permanente, abbiamo rinnovato il nostro ringraziamento a mons. Stefano Russo per lo stile e lo zelo con cui ha vissuto il suo mandato".

Zuppi: "Mi piace leggere la nomina odierna come un ulteriore segno della prossimità e della cura con cui Papa Francesco accompagna il cammino delle nostre Chiese. A mons. Baturi, che dividerà il suo ministero tra Cagliari e Roma, vanno la nostra vicinanza, la nostra preghiera e il nostro augurio. Lo ringraziamo già sin d'ora per lo spirito di servizio con cui ha accolto questo incarico".

Le parole di Baturi: "Accolgo questa nomina come un'ulteriore chiamata a servire le Chiese che sono in Italia, delle quali la Cei è figura concreta di unità. Ringrazio il Santo Padre per la fiducia che rinnova nei miei confronti e per l'attenzione e la premura pastorale verso la Chiesa di Cagliari, di cui resterò pastore. Esprimo un grazie sincero alla Presidenza della Cei e al Consiglio Episcopale Permanente. La mia gratitudine al presidente, cardinale Matteo Zuppi, con cui avrò modo di condividere un servizio di comunione. Con lui desidero ringraziare i cardinali Bagnasco e Bassetti con cui ho condiviso la mia precedente esperienza nella Segreteria Generale, come direttore dell'Ufficio giuridico e sottosegretario. Un pensiero affettuoso ai precedenti Segretari Generali: il Cardinale Betori e i vescovi Crociata, Galantino e Russo. Consapevole dell'impegno richiesto, confido nella cordiale partecipazione di tutta la Diocesi di Cagliari, che potrà arricchirsi di un più profondo inserimento nel cammino della Chiesa in Italia".

Giuseppe Andrea Salvatore Baturi è nato il 21 marzo 1964 a Catania. Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Catania, il Baccalaureato in Teologia presso lo Studio Teologico San Paolo di Catania e successivamente la Licenza in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Gregoriana. Ordinato sacerdote nel 1993, è stato parroco di Valcorrente, frazione di Belpasso (Catania) dal 1997 al 2010 ed economo diocesano (1999-2008). È stato vicario episcopale per gli Affari Economici. È cappellano di Sua Santità dal 2006 e canonico maggiore del Capitolo Cattedrale di Catania dal 2012. Dal 2012 al 2019 è stato direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Giuridici e Segretario del Consiglio per gli Affari Giuridici della Conferenza Episcopale Italiana. Dal 2015 al 2019 è stato sotto-segretario della Cei. Eletto alla sede arcivescovile di Cagliari il 16 novembre 2019, è stato finora vice-presidente della Conferenza Episcopale Sarda e vice-presidente della Conferenza Episcopale Italiana.