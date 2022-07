Battipaglia (Salerno), muore a 12 anni in un parco acquatico: malore o urto fatale?

Avellino, 30 luglio 2022 - Un ragazzino di 12 anni è morto in un parco acquatico di Battipaglia (Salerno), Aquafarm. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento.

La dinamica

Secondo quanto si apprende, il 12enne - originario di Pompei (Napoli) - si era da poco lanciato da uno scivolo. Arrivato in acqua, è riuscito ad uscire dalla piscina ma poi la situazione è precipitata.

Malore o colpo alla testa?

Il decesso, secondo gli investigatori, potrebbe essere stato provocato da un malore o da un colpo subito mentre percorreva lo scivolo. Sono in corso accertamenti da parte del medico legale.

Nonostante i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118, per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto, gli agenti della polizia del commissariato di Battipaglia che stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso.

I genitori del bambino e i presenti saranno ascoltati dalla polizia per raccogliere indizi utili all’indagine.

I testimoni

Secondo alcune testimonianze, il ragazzino potrebbe aver sbattuto la testa durante la discesa. Ma solo il medico legale potrà stabilire l'esatta causa di morte. Resta il dolore della famiglia e lo choc di chi ha assistito alla tragedia.