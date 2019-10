Roma, 24 ottobre 2019 - Il dolore, la fatica, la paura. Il calcio come estasi infinita, ma anche come abitudine a stringere i denti e a soffrire. Il calcio che poi, alla fine, chiede il conto. La gioia del primo gol, segnato al volo quando aveva 6 anni, contro i ragazzi più grandi. Il suo Mondiale Gabriel Omar Batistuta, Batigol, l’ha vinto quel giorno. Lo incontriamo a Roma, dove è stato presentato in anteprima mondiale El numero nueve di Pablo Benedetti, il film che racconta la sua vita. Lo incontriamo che ha le stampelle, ultimo capitolo di una storia dolorosa. Era arrivato a desiderare di perderle, le gambe su cui aveva costruito la sua vita e la sua fortuna. "Dolori indicibili, che mi impedivano di camminare e pensare al futuro. Ci sono calciatori che soffrono di nostalgia per il campo: io non ne ho avuto l’occasione. Altro che far gol, non potevo camminare".

In vent’anni di corse e di calci, sempre al massimo, aveva distrutto le sue cartilagini...

"Non c’erano più. Ogni passo, erano 80 chili sulle ossa...".

Un calvario durato anni. Oggi ha le stampelle, ma con un sorriso felice.

"Finalmente ho fatto un’operazione rivoluzionaria; ancora un po’ di settimane con le stampelle, e poi potrò camminare. Potrò ricominciare a vivere. Mi brillano gli occhi, quando lo dico".

Batistuta, una carriera da leggenda, che ha fatto sognare milioni di tifosi. Ma che ha presentato il conto…

"Sì, alla fine e anche durante: i dolori li sentivo ma continuavo a giocare, dovevo essere forte e sentivo la responsabilità. Ma mi ritengo fortunato: ho segnato tanto, ho vinto, sono stato amato".

Molto amato. Dai tifosi, e da Irina. Che lei ha conosciuto quando non era ancora nessuno.

"È stata un punto di forza: mi ha scelto solo per quello che ero. La incontrai che aveva 15 anni: ci siamo innamorati da ragazzini, e con tutte le difficoltà di una vita insieme, la amo ancora".

Irina è la protagonista, assieme a lei, del film di Benedetti.

"Ha dovuto soffrire, fin dall’inizio, quando ancora adolescente andai a giocare a Rosario, a 500 chilometri da Reconquista, dove sono cresciuto. E ha dovuto convivere con la solitudine, la difficoltà delle comunicazioni".

La carriera di un calciatore non è fatta solo di domeniche e gol.

"Pochi pensano ai sacrifici: non uscire la sera come i tuoi amici, andare a letto presto, non mangiare quello che vorresti, allenarti ogni giorno per ore, non perdere la concentrazione. Per me il calcio non è stato un divertimento: mi sentivo un impiegato".

Lei non ha mai saltato un allenamento...

Io non avevo molto talento; sapevo che dovevo lavorare sodo, se volevo vincere".

La sua qualità migliore? Il tiro, la forza fisica, la combattività?

"Ho sempre pensato che fosse l’umiltà. Non ho mai pensato di essere arrivato da nessuna parte, non ho mai pensato di non dover faticare per arrivare".

La più grande soddisfazione?

"Avevo in casa il poster di Maradona. Non l’ho mai tolto dalla parete. E un giorno, ho giocato nella Nazionale argentina assieme a lui. Mi è sembrato di toccare il cielo con un dito".

Il gol che ricorda con più emozione?

"Quello che segnai a 6 anni, nel mio barrio, i cipressi come pali; un tiro al volo, fantastico. Mi sembra ancora di sentire la sensazione e la gioia di quel gol. Quelli venuti dopo non lo eguagliano".

Si sente ancora vicino al bambino che era?

"Sento di essere esattamente quel bambino".

A suo padre che cosa sente di dovere?

"Tutto. Mi ha insegnato il rispetto del lavoro e il rispetto degli altri; mi ha insegnato ad ascoltare e a rispettare i più anziani".

Ai suoi figli che cosa ha cercato di insegnare?

"Che ogni cosa va conquistata, che niente viene da sé. E per fortuna, tre di loro lavorano; il quarto è troppo piccolo".

Che cosa avrebbe fatto, se non avesse fatto il calciatore?

"Forse l’allevatore: ma non avrei avuto soldi per gli allevamenti".

Crede in Dio?

"Ora meno. Ma è necessario avere un punto di riferimento. Perché prima o poi accade di sentirsi soli, a tu per tu con l’ignoto".