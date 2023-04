Basta un gesto E il mondo diventa migliore

Viviana

Ponchia

I bambini piangono, strillano, non stanno mai fermi. I bambini sporcano e rompono le cose. I bambini al ristorante per carità, c’è anche chi li invita gentilmente a stare a casa perché una cena da 70 euro non può essere rovinata dai loro capricci. I bambini frenano: gli studi delle mamme, la loro carriera. E cominciano già nella pancia o nelle intenzioni: non avrà mica in programma una gravidanza? I bambini sono un paradosso.

Il cruccio più grande di una nazione in pieno inverno demografico eppure un disturbo. Li trattiamo con il rispetto che si deve alle specie in via di estinzione ma se vengono ad abitare al piano di sopra è una tragedia. C’è più tolleranza con i cani, carini anche loro ma autonomi e soprattutto addomesticabili, ormai in concorrenza con i figli dell’uomo nelle priorità affettive, sicuri di trovare benevola accoglienza nei bar, e magari una ciotola d’acqua. Non sempre, non dappertutto. Ma la tendenza è un po’ quella, il fastidio carsico per la prole degli altri che rovina le serate e le vacanze. Opaco, inammissibile, infatti mai dichiarato. Anche smentito dalla maggioranza di esempi contrari di amore incondizionato, però sempre troppo pochi rispetto a un solo bambino considerato un peso. Così diventa straordinario il gesto del professore universitario che prende in braccio il neonato singhiozzante di un’allieva e lo tiene lì, lo culla finchè non si placa. Continua a fare lezione e regala un meta insegnamento: nessuna ragazza deve rinunciare ai propri sogni se diventa mamma. E soprattutto: esercitando l’arte della pazienza e della comprensione tutti possono raggiungere la dimensione sacra in cui le esigenze si conciliano e il mondo sembra un posto migliore. Il problema è appunto la pazienza, assieme al talento solo virtuale dell’empatia. Belli i bambini. Ma se un bambino piange, perché quello sa e deve fare, si cambia subito ristorante.