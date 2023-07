Basta rumore: vincono i residenti Viva Rai2! trasloca da via Asiago

di Silvia Gigli

Via Asiago addio. Niente più caos. Tutto d’ora in avanti sarà lindo e impeccabile. Mancherà la confusionaria follia di uno showman di razza e del suo team, ma vuoi mettere la bellezza di un’alba in silenzio, di una strada in ordine e pulita e di un condominio tranquillo? A mettere una pietra tombale sulla querelle tra Viva Rai2! e i condomini della zona, ci pensa Rosario Fiorello con un lapidario stop. "Viva Rai2! non si farà mai più in via Asiago" annuncia l’artista in un video pubblicato ieri sul suo profilo Instagram.

Sfogliando i giornali, lo showman, 63 anni, legge alcuni articoli che riguardano la sua trasmissione. In particolare si sofferma sulle ipotesi avanzate da qualcuno di indennizzi da parte della Rai ai condomini della zona che lamentano rumore e sporcizia legati alla trasmissione. "Addirittura – esclama – scrivono che la Rai sarebbe pronta a riconoscere un’indennità, soldi, ai condomini di via Asiago. Credo che ci siano strumentalizzazioni", aggiunge, con la stessa parola usata dalla Rai in una nota ufficiale in cui si smentisce l’ipotesi di indennizzi ai residenti della zona e si respinge l’accusa di sporcare le strade.

"Facciamo così – continua Fiorello – siccome io devo fare il programma, chi meglio di me può dirvi come stanno le cose? Punto primo. Rinnovo le scuse per il danno, il fastidio arrecato. Non pensavamo che la trasmissione prendesse quella piega. Volevamo fare qualche balletto dentro il glass, poi il programma si è sviluppato fuori, con il pubblico che è arrivato da tutta Italia, un casino, ci è sfuggito un po’ di mano. Punto 2 – dice Fiorello, anticipando la conclusione della vicenda – se si dovesse rifare Viva Rai2!, non si farà in via Asiago, quindi finitela di dire che ci sono riunioni condominiali, la Rai ecc. Non si farà mai più in via Asiago. Siamo alla ricerca di una nuova location. Se non riusciremo a trovarla entro novembre Viva Rai2! sarà solo un bel ricordo... Ma noi contiamo di trovarla. Via Asiago – conclude – ora può dormire sonni tranquilli. Grazie, arrivederci, vi voglio bene, buona estate".

"In questi primi cinquanta giorni come amministratore delegato della Rai ho cercato di dare delucidazioni a tutti i quesiti posti dai colleghi della stampa. In questa querelle che vede coinvolta una delle trasmissioni più seguite della scorsa stagione e i condomini di Via Asiago sento il dovere di intervenire direttamente per chiudere, spero definitivamente, la vicenda", ha dichiararto poi l’ad Rai Roberto Sergio in una nota ufficiale dell’azienda. "Non abbiamo mai contattato singolarmente i residenti di via Asiago e non abbiamo mai pensato a indennizzi economici. I soldi del canone non vengono sprecati in questo modo, servono invece per offrire prodotto di servizio pubblico ai cittadini. Mi auguro che dopo questa mia dichiarazione tutte le voci infondate, non credibili, false, cessino definitivamente. Come anticipato da Fiorello, lavoreremo per proporre una seconda edizione di VivaRai2! ancora più ricca e interessante. VivaRai2! non si farà a via Asiago, ma stiamo individuando una lacation", conclude Sergio.

Dal 5 dicembre 2022, Rosario Fiorello, insieme a Fabrizio Biggio, ha condotto 139 puntate, di cui 111 alle prime ore del giorno, di uno show satirico e irriverente che ha portato grandi ascolti in una fascia – quella mattutina – mai sfuttata così bene dalla tv di Stato. Trovare una nuova location non dovrebbe essere così difficile, tenuto conto anche della popolarità e del business indotto che porta uno spettacolo del genere. Nei giorni scorsi,alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai a Napoli, Sergio aveva anticipato: "Via Asiago non lo vuole ma l’azienda vuole fortemente Viva Rai2!". Chissà quanti quartieri romani lo vorranno altrettanto fortemente.