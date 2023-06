Basta polemiche L’Italia ritrovi un ruolo positivo

Giorgio

La Malfa

La scelta fatta con il Trattato di Maastricht di passare dalle monete nazionali all’euro porta con sé la necessità di applicare la stessa politica monetaria a paesi che hanno problematiche, esigenze ed anche sensibilità diverse. Questa era e rimane la vera sfida della moneta unica. Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europa è il luogo nel quale individuare il punto di equilibrio fra le posizioni dei vari Paesi. L’inflazione, rispetto alla quale vi sono in Europa sensibilità diverse, ha divaricato le posizioni ed accentuato la difficoltà di individuare una linea soddisfacente per tutti.

In questi anni l’Italia ha avuto un peso notevole nelle scelte della Bce, in particolare quando Draghi è stato Presidente, ma anche dopo per la presenza molto autorevole di Ignazio Visco, cui si è aggiunto, dopo la fine del mandato di Draghi, Fabio Panetta che è stato giustamente designato a succedere a Visco alla guida della Banca d’Italia.

È giusto sostenere che la politica monetaria della Bce deve cominciare a considerare il rischio che ulteriori aumenti dei tassi d’interesse possano bloccare la crescita economica. Vi sono buoni argomenti in questo senso. Ma il nostro tallone Achille è l’immagine di un paese che tende a disconoscere i suoi problemi, in primis il debito pubblico o che rifiuta inspiegabilmente di dare il via a un istituto come il Mes che non implica alcun obbligo indesiderato a chi non vi ricorre. Né aiutano le polemiche politiche sulle parole della Presidente della Bce. La signora Lagarde esprime in questo momento il pensiero di paesi autorevoli come la Germania. Meglio cercare argomenti positivi da usare in seno alla Bce a favore di una diversa politica, magari dopo avere approvato il Mes e dopo avere dato prova di saper far procedere il Pnrr. Sono queste le sole armi utili se si vuole davvero rafforzare il peso dei nostri rappresentanti in seno alle istituzioni europee.