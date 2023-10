"Basta con gli aerei, inquinano"

"Nell’emergenza, è necessario intraprendere azioni straordinarie". Non sono solo parole quelle di Gianluca Grimalda, 51enne statistico e ricercatore presso l’Istituto di Kiel per l’economia mondiale (IfW) in Germania, che rischia di perdere il suo posto di lavoro perché si rifiuta di tornare in aereo dalla Papua Nuova Guinea. Grimalda, che è anche un attivista ambientale e ha intrapreso azioni per il

clima con Scientist Rebellion, ha completato un lavoro di ricerca sul campo di sei mesi a Bougainville, studiando il rapporto tra globalizzazione, cambiamento climatico e coesione sociale. Il ricercatore pratica viaggi di lavoro a ridotte emissioni di carbonio con mezzi di trasporto alternativi all’aereo.