Basilica di Assisi, avvistato un lupo. Il Comune tranquillizza:: "Nessun rischio"

Un giovane lupo è stato avvistato ad Assisi nell’area sottostante la Basilica di San Francesco, il patrono d’Italia del quale si tramanda un incontro, a Gubbio, proprio con questo animale (nella foto la statua del santo con l’animale a Gubbio). La presenza del lupo è stata segnalata da alcuni cittadini all’ufficio Parco e ambiente del Comune. Da verifiche condotte da esperti del settore è quindi emerso che si tratta di un giovane lupo allontanatosi dal nucleo familiare probabilmente mosso da curiosità. Secondo il Comune non ci sono comunque pericoli per l’uomo. "La mera presenza di lupi nei nostri paesaggi non costituisce, di per sé, segnale di comportamento problematico o rischioso", sottolinea l’amministrazione comunale. "Adottando, quindi, una condotta opportuna nel caso avvengano questo tipo di incontri e non riscontrando comportamenti problematici da parte dei lupi – spiega ancora il Comune –, non saranno necessari interventi di dissuasione diretti all’allontanamento".

La storia narra che Francesco, giunto a Gubbio, trovò i cittadini spaventati per la presenza di un feroce lupo. Il santo decide di cercare l’animale per parlargli. Lo trova e gli promette che se si pentirà del male fatto e cambierà modo di vita, gli eugubini saranno lieti di accoglierlo in città e di nutrirlo. Il lupo accetta e l’animale e il santo tornano assieme in paese.