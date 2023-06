Base jumper precipita e muore alla Paganella in Trentino. Cosa è successo?

Un base jumper inglese di 58 anni è morto dopo essersi lanciato dalla Val Trementina in Paganella in Trentino. A dare l'allarme al numero unico per le emergenze 112, intorno alle 11.30, è stato un altro base jumper che lo ha visto precipitare poco dopo il lancio e schiantarsi a terra lungo un pendio, circa 400 metri più a valle della zona del decollo, sul versante verso la Valle dell'Adige.

Ancora tutte da stabilire le cause dell’incidente. Gli inquirenti dovranno stabilire se ci sia stato un cattivo funzionamento delle attrezzature.

La centrale di Trentino Emergenza, con il coordinatore dell'area operativa Trentino centrale del soccorso alpino e speleologico, ha chiesto l'intervento dell'elicottero che è volato a Fai della Paganella per imbarcare a bordo un tecnico del soccorso alpino. In pochi minuti l'equipaggio ha individuato il base jumper ma per l'uomo non c'era ormai nulla da fare. La salma è stata recuperata a bordo dell'elicottero con il verricello e trasferita a Fai della Paganella.