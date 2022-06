Base jumper morto oggi sul Monte Brento: schianto dopo un volo di 200 metri

Trento, 3 giugno 2022 - Tragedia sul Monte Brento, in Trentino. Un base jumper di 33 anni è morto oggi dopo essersi lanciato con la tuta alare dall'Happy Birthday, uno dei punti preferiti da chi pratica questa disciplina. Le persone che si trovavano con lui hanno assistito all'incidente e hanno dato l'allarme: sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, gli operatori del Soccorso alpino, con l'elicottero, e i carabinieri. Quella di oggi è la prima tragedia in questa zona che viene definita da molti il 'regno' dei base jumper.

Dalle prime ricostruzioni, pare che l'uomo si sia lanciato intorno alle 7 di questa mattina. Una volta in volo, non è riuscito ad aprire il paracadute, forse a causa di un errore di traiettoria durante il volo. Il 33enne britannico è andato così a schiantarsi contro le rocce dopo un volo di 200 metri. Il suo corpo è stato recuperato senza vita ai piedi della parete dagli uomini del soccorso alpino e dal medico di Trentino Emergenza, tutti calati dall'elicottero dei Vigili del Fuoco di Trento.

Il base jumper scomparso in Friuli

Nel frattempo, continuano le ricerche del base jumper disperso dopo un lancio dal Monte Cimone nelle Alpi Giulie Occidentali a Chiusaforte (Udine). L'allarme è stato dato dagli amici dell'uomo, uno straniero di 35 anni, dopo che questi non ha fatto rientro al punto di incontro. Sul posto stanno operando il Soccorso Alpino, con le stazioni di Moggio Udinese e Cave del Predil e la Guardia di Finanza di Sella Nevea.

Ieri si è alzato in volo l'elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia e Giulia che ha avvistato l'attrezzatura in un canale molto impervio tra il Monte Cimone e il Jôf di Goliz. Attivato anche l'elisoccorso regionale ma nessuno dei velivoli è riuscito ad avvicinarsi e a individuare un punto per calare gli equipaggi a causa di un repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche. Le ricerche sono ripartite alle prime luci dell'alba e il personale sarebbe giunto in queste ore sul posto: ridotte al lumicino le speranze di trovare ancora in vita il 35enne.