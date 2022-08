Bari, due turiste francesi violentate in un appartamento. Presunto stupratore fermato

Bari, 9 agosto 2022 - Due turiste di nazionalità francese sarebbero state aggredite e violentate da un uomo la scorsa notte a Bari . La violenza sessuale si sarebbe consumata in un appartamento nel quartiere Libertà. Grazie alle informazioni fornite alla Polizia , il presunto aggressore è già stato identificato e bloccato dai militari. L'uomo è ora in attesa dei provvedimenti che saranno adottati al termine dell'indagine, coordinata dal pm Desirèe Digeronimo con il procuratore aggiunto Giuseppe Maralfa.

Le due presunte vittime sono state soccorse dal 118 e portate al Policlinico. All'ospedale cittadino per loro è stato attivato il 'binario rosa', ovvero la corsia di assistenza dedicata alle donne vittime di violenza. Le due donne francesi hanno raccontato agli agenti di essere state aggredite e violentate. Le due turiste sono ancora in ospedale, dove sono in corso le consulenze medico-legali e psicologiche.