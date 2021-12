Roma, 1 dicembre 2021 - Sarebbe un brutto voto appena ricevuto alla base del gesto di un 14enne, che questa mattina è morto dopo essere precipitato dalla finestra al primo piano del liceo Orazio Tedone di Ruvo di Puglia. È quanto avrebbero riferito i compagni di classe ai carabinieri, coordinati dalla Procura di Trani, che hanno eseguito rilievi e ascoltato numerosi testimoni, docenti e studenti.

Il fatto sarebbe successo attorno alle 11 di questa mattina, durante il cambio di lezione, mentre in aula non c'erano professori. Gli investigatori sono ormai convinti che si sia trattato di un gesto volontario, ma continuano le verifiche per escludere del tutto altre possibilità.

Il personale del 118, intervenuto sul posto, ha provato a rianimare il ragazzo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Le lezioni sono state sospese. Sul posto anche il sindaco di Ruvo, Pasquale Chieco, e alcuni psicologi della Asl.

Notizia in aggiornamento