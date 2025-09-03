Mercoledì 3 Settembre 2025

Parigi e Roma collaborino

Pierfrancesco De Robertis
Parigi e Roma collaborino
Cronaca
Uno "schiaffo sul c..." mentre cammina. Il video di una studentessa diventa virale. "Vi querelo anche se avete 15 anni"
3 set 2025
REDAZIONE CRONACA
Lo sfogo di Martina Sisti sui social dopo aver subito una molestia da parte di due ragazzi in monopattino lungo uno strada di Bari

Bari, 3 settembre 2025 – La foto di due ragazzini (di spalle) sui monopattini. Quella che porterà in questura dove “domani andrò a sporgere querela”. Due ragazzini, presumibilmente minorenni, uno dei quali le ha dato uno “schiaffo sul c...”. E il video girato da Martina Sisti, studentessa universitaria, e postato sui social è diventato immediatamente virale sull’onda dell’indignazione generate negli ultimi giorni dai casi delle foto rubate e postate sul profilo Facebook “Mia moglie” (dove mariti e compagni postavano foto intime delle consorti e fidanzate a loro insaputa) e di Phica.eu (blog sul quale foto rubate, e a volte ritoccate, anche di donne note – fra cui la presidente del consiglio Meloni – fatte oggetto di pesantissimi commenti sessisti).

Uno sfogo, l'ennesimo, per denunciare sui social la molestia subita in strada a Bari. A parlare questa volta è Martina Sisti, studentessa universitaria, che racconta ciò che le è capitato nel quartiere Poggiofranco, in via Martin Luther King.

Il video attacca con un "Quando ti chiedono come eri vestita durante la molestia? Ecco" e mostra il paio di pantaloni sportivi grigi e una semplice canottiera rosa che indossava mentre passeggiava. Un filmato girato pochi istanti dopo la molestia, montato poi con le foto dei due ragazzini.

"Non mi interessa se avete 13, 14 o 15 anni, non vi hanno insegnato a stare al mondo. Non iniziamo a dire che era solo un schiaffo sul c..., perché è da questi gesti che iniziano le umiliazioni, per poi arrivare ai femminicidi".

