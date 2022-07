Bari, moto travolge famiglia: padre fa da scudo al figlio e muore investito

Bari, 30 luglio 2022 - Un uomo di 47 anni è morto a Bari dopo essere stato investito da una moto guidata da un ventenne. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte nel rione Santo Spirito: la vittima, originaria di Bitonto, stava attraversando il lungomare Cristoforo Colombo insieme alla moglie e al figlio minorenne, quando è sopraggiunta la moto.

Secondo le prime ricostruzioni, il padre, per evitare che la moto investisse il figlio, ha fatto da scudo ed ha ricevuto così l'urto fatale del mezzo. Sono stati inutili i massaggi cardiaci effettuati dai soccorritori del 118 sul corpo del 47enne: l'uomo è morto sul colpo. Il bambino è invece ricoverato in codice rosso all'ospedale Giovanni XXIII di Bari, ma non è in pericolo di vita, mentre la mamma è rimasta illesa.

Il motociclista è stato medicato sul posto dai soccorritori del 118 ed è stato poi trasportato in ospedale. Delle indagini si occupa il comando di Polizia locale di Bari, intervenuto sul posto per i rilievi.