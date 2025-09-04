Mercoledì 3 Settembre 2025

L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
Cronaca
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Omicidio NapoliMacchina di Santa RosaFunicolare LisbonaItalia-Cipro basketSinner Musetti
Acquista il giornale
CronacaBimbo di 5 mesi sbalzato dall’auto della madre: è morto nella notte in ospedale
4 set 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Cronaca
  3. Bimbo di 5 mesi sbalzato dall’auto della madre: è morto nella notte in ospedale

Bimbo di 5 mesi sbalzato dall’auto della madre: è morto nella notte in ospedale

L’incidente è accaduto a Corato, in provincia di Bari. La donna ha sterzato per evitare un animale ed è finita contro un albero. L’airbag ha colpito il figlio sistemato nell’ovetto. Ferita anche la donna

Il piccolo è stato trasportato d'urgenza al Policlinico di Bari dal 118 (foto d'archivio)

Il piccolo è stato trasportato d'urgenza al Policlinico di Bari dal 118 (foto d'archivio)

Bari, 4 settembre 2025 – La mamma sterza per evitare un animale, l’auto finisce contro un pino e scoppia l’airbag: è morto il figlio di 5 mesi. Il piccolo Damiano era sistemato sull'ovetto posizionato sul sedile anteriore di fianco a quello di guida, la forza d’urto dell’airbag lo ha fatto sbalzare dall’auto. È il terribile esito dell’incidente stradale avvenuto ieri sera alla periferia di Corato, nel Barese. 

Le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti. Trasportato in codice rosso dal personale sanitario del 118 al Policlinico di Bari, il piccolo era apparso ai medici da subito in condizioni critiche, a causa delle gravi ferite riportate in seguito al sinistro. Ma poi la situazione è precipitata e il piccolo è deceduto nella notte in ospedale. Ferita anche la madre che è ricoverata nel reparto di Chirurgia dell'ospedale di Corato: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Il sindaco: “Il piccolo Damiano ha vissuto troppo poco"

"Siamo tutti sconvolti e profondamente addolorati per quanto successo. Esprimo la vicinanza alla famiglia mia e dell'intera città. Il piccolo Damiano ha vissuto troppo poco, ma la sua bellezza e vivacità sono entrati nel cuore di tutti noi". Lo dice il sindaco di Corato, Corrado Debenedittis. "La vita è un mistero che con fede va accettato – aggiunge il primo cittadino – costruendo una comunione profonda con chi ci ha lasciato, nella consapevolezza che la realtà è più grande dei nostri sensi e della nostra comprensione".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata