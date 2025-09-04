Bimbo di 5 mesi sbalzato dall’auto della madre: è morto nella notte in ospedale

Bari, 4 settembre 2025 – La mamma sterza per evitare un animale, l’auto finisce contro un pino e scoppia l’airbag: è morto il figlio di 5 mesi. Il piccolo Damiano era sistemato sull'ovetto posizionato sul sedile anteriore di fianco a quello di guida, la forza d’urto dell’airbag lo ha fatto sbalzare dall’auto. È il terribile esito dell’incidente stradale avvenuto ieri sera alla periferia di Corato, nel Barese.

Le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti. Trasportato in codice rosso dal personale sanitario del 118 al Policlinico di Bari, il piccolo era apparso ai medici da subito in condizioni critiche, a causa delle gravi ferite riportate in seguito al sinistro. Ma poi la situazione è precipitata e il piccolo è deceduto nella notte in ospedale. Ferita anche la madre che è ricoverata nel reparto di Chirurgia dell'ospedale di Corato: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Il sindaco: “Il piccolo Damiano ha vissuto troppo poco"

"Siamo tutti sconvolti e profondamente addolorati per quanto successo. Esprimo la vicinanza alla famiglia mia e dell'intera città. Il piccolo Damiano ha vissuto troppo poco, ma la sua bellezza e vivacità sono entrati nel cuore di tutti noi". Lo dice il sindaco di Corato, Corrado Debenedittis. "La vita è un mistero che con fede va accettato – aggiunge il primo cittadino – costruendo una comunione profonda con chi ci ha lasciato, nella consapevolezza che la realtà è più grande dei nostri sensi e della nostra comprensione".