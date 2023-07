Bari, cadavere carbonizzato trovato in un’auto elettrica bruciata nel parcheggio del supermarket

Bari, 24 luglio 2023 – In un'auto elettrica in fiamme nel parcheggio di un centro commerciale a Bari i vigili del fuoco hanno trovato un cadavere carbonizzato. La scoperta è stata fatta nella notte nel parcheggio del supermarket in zona Santa Caterina. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 3 per spegnere l'incendio. Secondo gli accertamenti, il rogo sarebbe divampato per cause accidentali.

Le indagini, coordinate dal magistrato Michele Ruggiero della procura di Bari, prevedono l'acquisizione, da parte della polizia della questura barese, delle immagini dei sistemi di videosorveglianza dell'ipermercato.

Una volta estratto dall'auto elettrica bruciata, il corpo carbonizzato ha ricevuto una prima ispezione cadaverica da parte del medico dell'Istituto di medicina legale del Policlinico di Bari, Sara Sablone, che non è riuscita a stabilire con esattezza età ed etnia della vittima a causa dell'avanzato stato di carbonizzazione. Saranno necessari anche esami antropologici. L'incarico per l'autopsia sarà conferito domani.