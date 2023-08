Barelli fa il pontiere "Tavolo con le banche Serve il loro aiuto, ma senza forzature"

di Antonella Coppari

Bisogna ricucire i rapporti con le banche e bisogna farlo il prima possibile. È questa la preoccupazione che anima Forza Italia e il suo capogruppo alla Camera, Paolo Barelli.

Insomma, presidente, il governo ha svoltato a sinistra?

"Metterla così è una semplificazione che non aiuta a cogliere i giusti termini del problema".

Qual è, secondo lei, la prospettiva corretta?

"Occorre premettere che i tassi dei mutui sono stati innalzati per responsabilità della Banca centrale europea che, in un momento di crisi, ha deciso di aumentare più volte il costo del denaro. Un provvedimento sbagliato, che abbiamo spesso criticato: la sua efficacia contro l’inflazione è discutibile, mentre ha certamente reso più difficile per imprese e cittadini accedere al credito nel momento in cui sarebbe stato necessario invece agevolare l’operazione per velocizzare gli investimenti e agganciare la ripresa economica".

In questo contesto, però, le banche hanno realizzato immensi profitti. Non le sembra giusto che aiutino a fronteggiare le difficoltà?

"Il mondo delle banche deve collaborare al grande lavoro del governo per far ripartire l’Italia. Senza forzature, però: la credibilità di un paese dipende dalla solidità del sistema bancario".

In che modo, allora?

"Bisogna chiamare al tavolo una rappresentanza autorevole delle banche, a partire naturalmente dall’Associazione bancaria italiana, per trovare le soluzioni adeguate e condivise, evitando reazioni negative dei mercati e delle borse".

Al momento della conversione del decreto in Parlamento presenterete emendamenti?

"Vedremo l’evoluzione che avrà la questione. Come forza responsabile di governo noi contribuiremo ad ogni possibile miglioramento o correzione che eventualmente risultasse necessaria".

Il tetto fissato dal ministero dell’Economia che ha ridimensionato il provvedimento non basta?

"Non ho dubbi che il ministero dell’Economia si muova nell’interesse della maggioranza di governo e del Paese e voglio credere che la borsa sia in grado di recuperare ciò che ha bruciato martedì".

Non solo le banche hanno registrato profitti stratosferici recentemente: non sarebbe giusto chiedere un contributo anche ai comparti industriali avvantaggiati dalle crisi di questi ultimi anni?

"Guardiamo con grande attenzione a questi settori, in particolare quelli che hanno la propensione a sfuggire alla tassazione italiana. Occorre chiedere il dovuto sui grandi profitti realizzati in Italia dalle multinazionali con sede in paradisi fiscali domiciliati, ahimè, anche in Europa. Le banche bisogna senz’altro renderle partecipi, e sono sicuro lo saranno, nel favorire l’accesso al credito, che è il vero problema che frena lo sviluppo del Paese. La fiducia in chi investe deve essere favorita dallo Stato efficiente ma anche da un sistema bancario accessibile".

Domani è fissato l’incontro con le opposizioni sul tema del salario minimo: la posizione di Forza Italia resta drasticamente contraria?

"Non si tratta di mettere veti. Fino a pochi anni fa esponenti di primo piano del Pd e sindacalisti oggi in prima linea addirittura inveivano contro il salario minimo per legge, esaltando la contrattazione come unica arma per tutelare i lavoratori con salari troppo bassi. Strano ma vero, questa è proprio la posizione di Forza Italia".

In concreto, qual è la vostra proposta?

"In Italia la contrattazione fra le categorie raggiunge oltre l’80% dei posti di lavoro. Per contrastare i contratti cosiddetti pirata la nostra proposta di legge prevede due punti: escludere dal mercato quei contratti che non sono allineati alla contrattazione prevalente rilevabile presso l’Inps e il Cnel. Il secondo punto è detassare le tredicesime e gli straordinari per i redditi fino a venticinquemila euro, rendendo inoltre strutturale e stabile oltre il 2023 il taglio del cuneo fiscale per i redditi bassi, già in vigore quest’anno grazie alle decisioni del governo".

Le convergenze tra voi e il Terzo polo sono sempre più numerose. È un percorso che può avere sbocchi?

"Il Terzo polo pare si sia sciolto con il torrido caldo di questa estate. Chi lo voleva proporre come forza alternativa di governo, vedo che è oggi solo impegnato a nascondere i cocci di una iniziativa fallita. Tra coloro che scelsero Italia Viva e Azione molti guardano ora a Forza Italia con grande interesse perché riconoscono in noi il partito di governo moderato, europeista, garantista, fondato dal grande protagonista della politica italiana Silvio Berlusconi, di cui ogni giorno di più si comprende l’acume e la grandezza".

Dai provvedimenti sulle banche alla giustizia ritiene che questo governo abbia risposto alle vostre istanze liberali?

"Il governo Meloni è composto da tre partiti che hanno storie e caratteristiche diverse. La genialità di Berlusconi è stata quella di mettere assieme il centrodestra per farne una forza di governo in grado di guidare il Paese, trovando la sintesi necessaria per costruire un comune progetto riformatore vincente. E il compito di Forza Italia rimane quello indicato dal nostro fondatore: meno burocrazia, meno tasse, tutela della casa, capacità di attrarre investitori esteri, riforma della giustizia nell’interesse dei cittadini".