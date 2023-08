Bardonecchia, l’esondazione vista dall’alto. Gli occhi dei droni sul disastro

Bardonecchia (Piemonte), 14 agosto 2023 – Fango e acqua fino ai tetti. È scioccante vedere con gli occhi del drone, dall’alto, l’esondazione che ha colpito la Valle di Susa la notte scorsa. Bardonecchia non si aspettava, ieri sera, una simile situazione: una vera onda di acqua e densa di fango che con potenza ha invaso il paese e soprattutto via Einaudi. Tutto sarebbe partito da una frana che è scesa, rotolando, sul torrente. L’allerta meteo non c’era perché non era prevista. Lo è gialla invece per i possibili temporali che potrebbero colpire la località questo pomeriggio.

Frana a Bardonecchia (Torino)

I video

Dai primi filmati che fotogramma dopo fotogramma hanno immortalato l’onda di 7 metri ed il suo boato, fino agli ultimi con gli interventi. Dai social e non solo arrivano testimonianze di quello che in queste ore sta vivendo la località piemontese: le auto sono accatastate, le strade sono un calco di fango e detriti. I muri dei palazzi sono ‘schizzati’ di melma come, appunto, dopo un’esplosione. Molte strade e ponti sono impraticabili come si vede nei filmati con le riprese dall’alto che danno un visuale del giorno dopo ancora più completa.

Intanto tecnici e soccorritori sono da ieri sera al lavoro per ripristinare i gravi danni causati dalla frana che ha colpito il torrente Frejus a Bardonecchia. "Ringrazio quanti si sono adoperati e si stanno adoperando senza sosta e i numerosi residenti e turisti che in queste ore stanno offrendo la loro collaborazione'', ha detto il sindaco di Bardonecchia, Chiara Rossetti. Al momento è sconsigliato accedere a Bardonecchia sia dalla Statale 335 sia dall'Autostrada ed è chiuso so svincolo autostradale di Oulx in direzione Bardonecchia. E' consentita e anche consigliata, invece, l'uscita da Bardonecchia in direzione Torino attraverso l'autostrada e la rete ferroviaria. I problemi riguardano anche le reti idriche e del gas mentre quelle telefoniche sono in parte tornate in funzione. Sono arrivate alcune squadre di volontari del coordinamento regionale per aiutare i gruppi locali e i tecnici di Arpa, l'agenzia regionale per l'ambiente, per effettuare alcuni sopralluoghi sul bacino del Rio Frejus''. ''Sono in diretto contatto con la sindaca che mi ha confermato che non ci sono vittime e anche le cinque persone date inizialmente per disperse sono stati rintracciate. Questa è sicuramente una buona notizia. Tuttavia i danni sono rilevantissimi e ho già sentito il vice premier Antonio Tajani che ha fin da ora dato la disponibilità del governo a fare la propria parte per aiutarci ad affrontare questa situazione", ha detto all’agenzia il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.