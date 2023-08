Bardonecchia, l’albergatore: “Così ho salvato i miei clienti”

Bardonecchia (Torino), 14 agosto 2023 – Il salvataggio dall’esondazione. Il racconto di chi, dopo il boato, ha portato in salvo i clienti del suo hotel. Ovvero Francesco Torre, de ‘La Betulla’. “Ho visto un'onda gigante dall'alto, piena di fango, e ho preso tutti i clienti che erano dentro e li ho portati ai piani superiori, verso il terzo, che è il più alto, per metterli in sicurezza. Erano le 21 - prosegue l'albergatore - i clienti avevano appena finito di cenare, stavo sistemando le carte contabili e ho sentito dei botti come se facessero i fuochi d’artificio. Ho sentito la polizia urlare 'uscite uscite’ e ho visto delle persone che prese dal panico prendevano le auto e volevano andare via. Ovviamente nessuno riusciva a muoverle”.

Questsa è stata una fortuna come raccontail questore di Torino Vincenzo Ciarambino, perchè “altrimenti avrebbe potuto essere una tragedia”.

L'hotel La Betulla è stato evacuato alle 23 dai soccorritori. ‘C'erano degli anziani però che avevano bisogno di medicine salva vita - aggiunge Torre - Allora sono entrato coi vigili del fuoco nell'hotel, stanza per stanza di notte e ho portato i farmaci al centro della protezione civile’.