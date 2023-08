Val di Susa senza pace, nuova colata di detriti: strada chiusa. A Bardonecchia autobotti per portare l’acqua potabile

Bardonecchia, 15 agosto 2023 – Val di Susa senza pace: dopo la frana di Bardonecchia che ha causato l’esondazione del torrente Frejus, una nuova caduta di detriti ha interessato la provinciale 255 della Val Clarea, che congiunge Giaglione con il fondovalle. La strada è stata chiusa al traffico. Le forti piogge di ieri infatti hanno causato una colata detritica che dall'alveo di un rio laterale si è riversata sulla strada. I mezzi della Città metropolitana di Torino e delle ditte incaricate sono intervenuti nella notte per aprire un varco e consentire il passaggio, al momento necessariamente limitato, ai mezzi di servizio.

Giovani spalano il fango dopo l'esondazione a Bardonecchia (Ansa)

A Bardonecchia intanto, dopo la colata di fango che ha invaso il paese provocando anche l’interruzione del servizio idrico ed elettrico, si cerca di ripulire le strade e ripristinare i servizi danneggiati, mentre si sta dragando il fiume per capire cosa ha portato a valle la frana. Per rifornire di acqua potabile chi è rimasto senza per la sospensione dell'erogazione in alcune zone, ci sono due autobotti, una da ieri in piazza De Gasperi, un'altra, in arrivo oggi, in piazza Statuto. "Si sta continuando a lavorare per risolvere i problemi legati all'emergenza idrica - informa un messaggio pubblicato dal Comune sui canali social - ma ci sono ancora diverse segnalazioni di disagi, in particolare nella parte bassa di Bardonecchia”.

''Purtroppo questo evento è capitato in un momento clou, noi siamo un paese turistico, avevamo 50mila presenze e abbiamo sfiorato la tragedia. Per cui ringrazio tutte le forze dell'ordine che sono intervenute tempestivamente e questo ha permesso di avere questi risultati, il più grande risultato è quello di non avere avuto feriti e morti. Chi ha vissuto quelle ore immaginava una tragedia'', ha detto la sindaca Chiara Rossetti, collegata con il Viminale e con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

"Saremo sempre vicini a Bardonecchia, anche tramite gli uffici dello Stato sul territorio. Faremo tutto il necessario garantendo il massimo supporto. Il ministero sarà sempre al vostro fianco". E' la risposta del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.