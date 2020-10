Trieste, 11 ottobre 2020 - Mare vuoto di vele oggi a Trieste, dove la tradizionale Barcolana ('Coppa D'Autunno - Barcolana 52 presented by Generali'), che avrebbe dovuto disputarsi stamani, è stata annullata a causa delle cattive condizioni meteorologiche, con bora forte e previsioni in peggioramento.

La decisione è stata presa stamani dal Comitato di regata, dopo le indicazioni della Capitaneria di Porto e sentiti gli organizzatori. Ieri l'allerta meteo emessa dalla Protezione Civile e le previsioni meteo dell'Osmer indicavano tempo molto cattivo. "Di fronte a condizioni meteo marine come quelle odierne - ha commentato il presidente della Svbg, Mitja Gialuz - la gente di mare riconosce la necessità di mantenere gli equipaggi a terra e le imbarcazioni al sicuro. Abbiamo lavorato con grande impegno per realizzare l'evento in sicurezza per quanto attiene gli aspetti sanitari, ora dobbiamo rispondere nel modo più corretto e secondo le logiche marinare al meteo e annullare la regata. E' una decisione impegnativa ma necessaria che preserva tutto il popolo della Barcolana e rispetta tutti quei equipaggi familiari con barche di piccola dimensione che sono il cuore di questa regata. C'è qualcosa di liberatorio nel fatto che il vento batta il Covid: abbiamo superato le difficoltà connesse all'organizzare Barcolana in questo contesto, e a fermarci in questa edizione è stato solo il nostro elemento naturale, il vento".

Gialuz ha citato uno dei padri ispiratori della regata, Sandro Chersi, scomparso lo scorso luglio: "Il bravo marinaio salva la barca e il suo equipaggio nella tempesta, l'ottimo marinaio ha scelto di non uscire, e dalla finestra guarda il bravo marinaio mentre lotta per salvare barca e equipaggio".

Speranza fino all'ultimo

Gli organizzatori hanno monitorato l'evoluzione delle condizioni per tutta la notte, lavorato per rinsaldare gli ormeggi, inviato in mare alle 4 del mattino il rimorchiatore e posizionato le boe di partenza alle 4.30 di stamani: alle 5.30 il rimorchiatore è stato collocato all'altezza della Boa 1 con l'obiettivo di misurare il vento in quell'area del Golfo strategica per la regata e fornire da lì le informazioni necessarie alle successive valutazioni sulle condizioni del mare e del vento. Alle 7, nel corso del briefing in Capitaneria di Porto, è stata presa la decisione di annullare la regata.