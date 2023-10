Barca di migranti affonda in Sicilia: 5 morti. A Lampedusa non si fermano gli arrivi

L’insolito itinerario seguito – forse perché è stata persa la rotta – da un barcone tunisino partito da Mahdia in Tunisia, è finito in tragedia a poche decine di metri dalla sabbia dorata della lunga costa sabbiosa che parte da sotto i templi dell’antica città di Selinunte e arriva fino a Menfi. L’imbarcazione, squarciata in più punti, si è arenata sulla costa, e delle decine di migranti a bordo cinque sono stati recuperati morti mentre 35 sono stati fermati a Castelvetrano e a Menfi.Secondo alcuni testimoni altri 15 migranti sarebbero dispersi in mare. I viaggi dal Nord Africa alla Sicilia continuano: a Lampedusa ieri con due sbarchi sono giunti 95 migranti e con altri due sono arrivate 121 persone mentre altri 49 partiti dalla Libia sono stati soccorsi davanti all’isola.