Barca alla deriva vicino a Malta Soccorsi cinquecento profughi

Cinquecento migranti ammassati su un’imbarcazione da motopesca, per quasi due giorni tra le onde alte in balia delle raffiche di vento fino a 40 nodi: l’ennesima tragedia in mare è stata scongiurata dalla nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere, che dopo ore difficili ha messo in salvo i naufraghi in acque maltesi. E adesso non si esclude che le autorità italiane possano farsi carico del salvataggio offrendo supporto e un porto sicuro. Con le condizioni meteo avverse i soccorritori hanno provato ad avvicinarsi all’imbarcazione che rischiava di ribaltarsi, raggiungendola con due piccoli scafi e distribuendo i salvagente. L’operazione, lenta e complicata, è durata diverso tempo in zona Sar maltese. La Guardia costiera maltese non è uscita per i soccorsi.

La nuova emergenza arriva proprio mentre dalla Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranée, sono appena sbarcati a Salerno 92 profughi tratti in salvo al largo della Libia. Dei 92 profughi sbarcati nello scalo campano, 51 sono minori quasi tutti non accompagnati: complessivamente si tratta di sessanta persone di nazionalità somala, mentre la restante parte proviene da Egitto, Sudan, Ghana, Nigeria, Camerun, Somalia e Guinea. Dopo le operazioni di identificazione e i controlli sanitari, i migranti sono stati tutti smistati nei rispettivi centri di accoglienza, più della metà è stata destinata a Taranto.