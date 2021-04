Per dirla con Manzoni: "Adelante, con juicio". Avanti con prudenza. È questa la linea che vuole Mario Draghi, deciso a coniugare il rigore e il no alle zone gialle fino a fine mese con qualche riapertura se solo sarà possibile. Una nuova cabina di regia su questo tema potrebbe essere convocata tra il 12 e il 17 aprile, in vista di un allentamento ’selettivo’ delle misure dal 20 aprile, da ratificare poi in consiglio dei ministri. In questo senso premono le Regioni e più di tutte in maggioranza la Lega e Forza Italia (che spinge molto anche sui ristori). I rigoristi di Sel e Pd non ci stanno e in serata Palazzo Chigi getta acqua sul fuoco sulle aspettative di Regioni e...

Per dirla con Manzoni: "Adelante, con juicio". Avanti con prudenza. È questa la linea che vuole Mario Draghi, deciso a coniugare il rigore e il no alle zone gialle fino a fine mese con qualche riapertura se solo sarà possibile. Una nuova cabina di regia su questo tema potrebbe essere convocata tra il 12 e il 17 aprile, in vista di un allentamento ’selettivo’ delle misure dal 20 aprile, da ratificare poi in consiglio dei ministri. In questo senso premono le Regioni e più di tutte in maggioranza la Lega e Forza Italia (che spinge molto anche sui ristori). I rigoristi di Sel e Pd non ci stanno e in serata Palazzo Chigi getta acqua sul fuoco sulle aspettative di Regioni e centrodestra. "La cabina di regia – si osserva – non è stata al momento convocata per la valutazione di possibili aperture né sono state definite date. Per quanto attiene il quadro epidemiologico, questo è costantemente monitorato. Ed è sulla base dei dati elaborati settimanalmente dall’Iss e dalla Direzione generale prevenzione del ministero della Salute che verrà valutata la situazione sulla diffusione del contagio e sulle misure e i tempi necessari".

Oggi Veneto, Marche e provincia di Trento tornano arancioni, mentre Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia e val D’Aosta restano rosse. Ma la prossima settimana i numeri dovrebbero essere meno pesanti e in particolare Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Campania e Friuli Venezia Giulia potrebbero ’scalare’ ad arancione. E qualcuna delle attuali arancioni potrebbe scendere al di sotto della soglia che consentirà le riaperture dal 20 aprile, diventando “arancione light“.

Per arrivare alla decisiva cabina di regia, che effettivamente dovrebbe essere la prossima settimana, probabilmente venerdì 16, la road map è la seguente. Giovedì i sarà l’incontro del Governo con le Regioni, con il tema del Recovery all’ordine del giorno. I governatori, che poi vedranno anche il ministro Mariastella Gelmini alla Conferenza Stato-Regioni, chiedono di "fornire prospettive a quei settori chiusi valutando aperture subito dopo il 20 aprile, nel caso di un miglioramento dei dati epidemiologici, per poi permettere da maggio la ripartenza di attività in stand-by da troppo tempo, come le palestre". E questo, se appena sarà possibile, verrà concesso. Il problema è dove fissare il paletto al di sotto del quale scatteranno le riaperture. Probabile che si richieda un doppio indicatore: Rt sotto 1 da almeno una settimana e incidenza sotto 150 casi (i rigoristi vorrebbero 100-120) ogni 100 mila abitanti. Oltre questo andrà garantito un regolare andamento della campagna vaccinale, fatte salve le consegne inadeguate.

Nelle regioni che saranno al di sotto di questa soglia è probabile il via libera del’apertura di bar e ristoranti a pranzo (massimo fino alle 18, forse le 17) dei musei e di cinema e teatri (con presenza al 30% della capienza teorica), di parrucchieri e saloni estetici. Improbabile invece la riaperture di palestre, impianti sportivi (qualche spiraglio per attività all’aria aperta come calcio, calcetto, atletica, rugby, tennis, beach volley), fiere e terme per le quali l’orientamento è di consentire una riapertura solo a maggio (o, in subordine, a regioni ’bianche’ con incidenza sotto 50). Chiusura confermata fino a tutto aprile anche per i centri commerciali nei fine settimana. Ma a decidere, ripetono a Palazzo Chigi, saranno i dati.