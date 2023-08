Banche, Meloni blinda la tassa "Quei profitti sono ingiusti" Poi attacca la Bce: colpa loro I paletti dimezzano il gettito

di Giovanni Rossi

Attacca la Bce che "con una politica molto decisa di aumento dei tassi di interesse ha portato a una situazione nella quale aumentano i prezzi, aumenta il costo del denaro e quindi anche quello dei mutui a tasso variabile, dei nuovi mutui e dei prestiti". Promette: "Con le risorse aiuteremo a finanziare i provvedimenti per sostenere le famiglie e le imprese di fronte all’alto costo del denaro". Giorgia Meloni tira fuori le unghie su Facebook, nega dissidi nella maggioranza (ma Forza Italia si smarca) e difende a spada tratta il prelievo sugli extraprofitti del settore creditizio approvato in Cdm lunedì e definito la "tassa sul margine ingiusto delle banche".

Martedì i mercati in picchiata, ieri la parziale ripresa con il recupero di 4 miliardi di capitalizzazione sui 9 andati in fumo il giorno prima. Merito della precisazione del Mef (martedì sera) sui limiti applicativi della misura. Prelievo più o meno dimezzato: da 4,5 miliardi a 22,5 miliardi. Sempre che eventuali ricorsi in giudizio non abbassino ulteriormente la soglia. Le banche (oggi si riunisce l’Abi) e gli analisti rifanno rapidamente i conti e avvalorano uno scenario meno afflittivo. Secondo Equita Sim, la mossa del governo impatterà solo per "l’1,5% della capitalizzazione degli istituti". E Jefferies stima che l’impatto medio degli extraprofitti sui primi dieci istituti italiani possa erodere appena 30 punti base di Cet1, senza quindi intaccare affidabilità e solidità del sistema. Popolare di Sondrio, Banco Bpm, Bper, Credem, Intesa, e Unicredit gli istituti percentualmente più colpiti. Eppure i conti non tornano. Perché al di là della generica solidarietà ai correntisti colpiti dalla divaricazione tra tassi passivi (quelli pagati per prestiti e mutui a tasso variabili, dopo i continui rialzi imposti dalla Bce) e tassi attivi (la bassa remunerazione dei depositi, salvo lodevoli eccezioni), c’è ancora molta nebbia su come il prelievo una tantum andrà redistribuito.

"Non è chiaro come il gettito degli extraprofitti possa entrare nelle tasche degli italiani – spiega Luca Dondi, direttore generale di Nomisma –. È stato detto un po’ di tutto, da misure di sollievo per le famiglie alla prese con il forte rincaro dei mutui a tasso variabile, a un più sostenuto impiego per la riduzione del cuneo fiscale. Credo che non ci sia ancora un percorso definito e bisognerà aspettare l’autunno e la conversione parlamentare del decreto". "In questa situazione difficile – intima Meloni – è fondamentale che il sistema bancario si comporti in modo più possibile corretto". Parole pesanti.

Banche e mercati restano in fibrillazione. E la domanda se fosse necessario agire così, senza concertazione né preavviso, appare quanto mai fondata visto l’introito ridotto a 22,5 miliardi. Per Dondi, bisogna stare attenti a non confondere i piani: "Se alcune forze politiche e la parte più patrimonializzata del Paese si preoccupano – non a torto – delle ricadute reputazionali sui mercati, la presidente del Consiglio sceglie di dare un segnale di attenzione agli italiani, specie a quelli che la votano. L’idea è quella di offrire un po’ di respiro e di sollievo alla vigilia delle vacanze dopo mesi di inflazione e caro energia". Aggiunge il vice premier Matteo Salvini: "Una piccola parte di questi guadagni miliardari delle banche servirà ad aiutare le famiglie a pagare le rate dei mutui e a tagliare le tasse". Insomma, "adesso conta il messaggio politico più che la destinazione effettiva delle risorse, per le quali – continua Dondi – non immagino immediate misure salva mutuo, quanto una destinazione più universale come la riduzione del cuneo fiscale". Insomma, chi oggi applaude potrebbe aspettare ancora molti mesi prima di constatare qualche novità in portafoglio.

Corrado Passera, già ministro dello Sviluppo economico del governo Monti e ora ceo di Illimity Bank, è critico: "Venire incontro alle famiglie in difficoltà coi mutui a tasso variabile? Meglio con modi più focalizzati ed efficaci. È stata minata la nostra credibilità internazionale". Carlo Calenda (Azione) va giù duro: "La definizione di margini “ingiusti“ fatta dalla politica è pericolosa. Farlo sui guadagni da un aumento dei tassi, dopo anni di permanenza vicino allo zero, è arbitrario e assurdo". "Se oggi Meloni giudica “ingiusti” i profitti delle banche, domani lo farà per altri settori", avvisa Benedetto Della Vedova (+Europa). M5S sfotte la misura: "Con la revisione del tetto, è una tassa fantasma". E Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e responsabile dei sindaci dem, chiede che "gli extraprofitti vengano usati per l’avvio del salario minimo e l’emergenza casa".

