Olbia, 2 luglio 2019 - Rinchiuso nella sua cameretta-lager ha composto il numero di telefono 112: una delle poche chiamate di emergenza che poteva fare con quel cellulare lasciato senza sim dai genitori, e ha chiesto di essere liberato. E’ la lucidità straziante di un un bambino di 11 anni abituato ad essere segregato in casa dai genitori, in quella stanza buia con la finestra sigillata dall’esterno, senza letto e con un secchio per wc. E con un tubo di gomma lungo un metro e mezzo che i genitori nascondevano sotto il divano e poi utilizzavano per picchiarlo. Il padre e la madre, 47 e 43 anni, mentre il figlio era chiuso nella stanza-prigione se ne andavano beatamente alle feste con gli amici organizzate nella lussuosa Costa Smeralda, in Sardegna, dove la famiglia, se così possiamo definirla, viveva in un villino. Il carabiniere che ha alzato la cornetta si è sentito dire da una voce infantile. "Ho chiamato perché volevo parlare con mia zia. I miei sono andati a una festa e mi hanno chiuso in camera, come fanno di solito".

Voce ferma, di un bimbo costretto a diventare adulto per recuperare il diritto di essere almeno libero, se non coccolato e amato. Nella speranza che possa riagguantare un ‘briciolo’ di innocenza. Lui stesso ha tranquillizzato l’appuntato che che dopo poche domande ha capito che si doveva intervenire subito.

Il militare non ha pensato neanche per un minuto che si trattasse di uno scherzo ed è scattato l’allarme. Una pattuglia ha raggiunto il luogo indicato dal piccolo, vicino Arzachena, nella notte tra sabato e domenica. La scena che i militari si sono trovati davanti riuscendo ad aprire quella porta cui era stata tolta anche la maniglia, è stata devastante. "Una casa degli orrori", come definita da loro stessi, "qualcosa di mai visto prima".

Un dramma che lo stesso ragazzino ha descritto in un diario che ha consegnato ai carabinieri. Uno scrigno dove il piccolo ha descritto lucidamente e con dovizia di particolari l’orrore della sua vita trascorsa in quel lager, lontano dal mondo. Dai coetanei con cui poter giocare. Sottoposto a vessazioni, umiliazioni e botte di mamma e papà che gli permettevano sì andare a scuola ma poi lo rinchiudevano in casa. Segregato al mondo. Come se quella fosse la vita normale per un bambino. E forse lui l’avrà anche pensato. Da quelle parole vergate con straordinaria lucidità nei fogli del diario, i carabinieri sono ripartiti per costruire uno spaccato familiare devastante.

I genitori – "una famiglia apparentemente normale", come descritta dalle forze dell’ordine, con un lavoro e rapporti sociali – sono stati raggiunti e arrestati con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Sono stati rinchiusi nel carcere Bancali di Sassari, dove attenderanno l’udienza di convalida dell’arresto, che probabilmente la Procura di Sassari fisserà per oggi. Intanto i militari dell’Arma al comando del tenente colonnello Alberto Cicognani stanno ascoltando conoscenti, amici e familiari per capire come sia stato possibile non accorgersi di questo orrore.

Saranno sentiti probabilmente anche gli insegnanti della scuola frequentata dal bambino. Lui, una volta liberato, è stato trasferito in una struttura protetta. Con sé ha portato la Bibbia, che conosce benissimo. Per farsi forza. Probabilmente.