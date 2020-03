Matera, 28 marzo 2020 - E' durata solo un giorno la speranza di trovarlo ancora vivo. Il cadavere del bambino di 3 anni di cui si erano perse le tracce ieri mattina (venerdì) a Metaponto di Bernalda (Matera) è stato trovato questa mattina nei pressi della foce del fiume Bradano.

L'allarme era scattato ieri mattina: secondo quanto ricostruito, il bambino stava giocando in casa, quando si sarebbe allontanato in un attimo di distrazione dei genitori, che sono imprenditori agricoli. Quando non lo hanno più visto i genitori in preda all'angoscia hanno dato l'allarme e sono subito scattate le ricerche. Nella zona per tutta la giornata di venerdì sono state al lavoro forze dell'ordine e vigili del fuoco, che hanno utilizzato anche dei droni per trovare il bambino.

Purtroppo questa mattina l'angosciosa scoperta: il cadavere del piccolo è stato trovato nei pressi della foce del fiume Brandano.

Notizia in aggiornamento