Padova, 7 ottobre 2021 - Un passo avanti nelle indagini per il ritrovamento di David, il bambino rapito a Padova due giorni fa. Il piccolo di 5 anni è stato strappato dalle braccia della madre nel tragitto verso la scuola. Ieri sera, attorno alle 22.30, una pattuglia dei Carabinieri di Limena, paese a nord del capoluogo veneto, ha trovato il furgone con cui è stato fatto il rapimento. Il principale sospettato, attualmente ricercato dalle autorità, è padre di David, un uomo di origine rumena che sarebbe stato aiutato da alcuni complici.

Il veicolo, un Mercedes Vito di colore nero, era all'altezza dell'officina meccanica 'Veba', in via Martin Piva: le autorità lo hanno riconosciuto grazie al riscontro con le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso la fuga dopo il rapimento. È stato portato in un'area protetta, per consentire ulteriori rilievi scientifici.

Nuovi eventuali indizi potrebbero aiutare le ricerche del piccolo David. La madre, una ragazza moldava di 26 anni, a seguito di segni di squilibrio dell'uomo, si era rifugiata in Italia portando il figlio con sé e ottenendo l'affido nel 2018. La magistratura di Bucarest aveva anche imposto al padre un divieto di avvicinamento. Due giorni fa, invece, mentre la donna stava accompagnando il piccolo a scuola, il Mercedes le si è accostato. Due uomini l'hanno immobilizzata e un terzo, che lei ritiene essere l'ex compagno, le ha tolto David dalle braccia. Una volta fatto salire il piccolo sul furgone, un quarto uomo ha premuto l'acceleratore, permettendo la rapida fuga.