Roma, 5 febbraio 2022 - Prosegue senza sosta il lavoro dei soccorritori per raggiungere il piccolo Ryan, il bambino caduto in un pozzo martedì pomeriggio nel paesino rurale di Bab Berred, nel nord del Marocco. Una corsa contro il tempo che da giorni è seguita in diretta tv e online da tutto il mondo e che agli italiani ricorda la drammatica vicenda di Alfredino Rampi, caduto in un pozzo a Vermicino nel 1981.

Le ultime immagini arrivate dal fondo del pozzo, filmate nella notte intorno all'1.30 del Marocco, mostrano Ryan che si muove. Alle 7 di questa mattina ha bevuto e mangiato qualcosa. È al suo quinto giorno di prigionia a 32 metri di profondità in un cunicolo largo poche decine di centimetri, ma Ryan è vivo e reagisce.

I soccorritori che stanno scavando un tunnel parallelo, alle 2 di notte, hanno detto che mancavano "altre cinque ore di lavoro". Sono calcoli che non possono essere precisi, le condizioni di lavoro richiedono la massima cautela per il richio di crolli, si procede centimetro dopo centimetro, nella speranza di non trovare altri intoppi. L'ultimo ostacolo è una roccia che da tre ore viene picconata con tenacia.

Restano due metri circa, dicono gli ingegneri, per arrivare al piccolo Alfredino del Marocco. I tubi inseriti tra il cratere scavato dai soccorritori e il pozzo, per consolidare il tunnel di raccordo, spingono contro questa roccia. Ryan, bloccato a 32 metri potrebbe scivolare ancora più giù, perché il pozzo è profondo 60 metri. Il piccolo, dopo tutto questo tempo, è anche a rischio ipotermia.