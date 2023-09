Ordigno bellico esplode in casa, morto bambino di 10 anni a Vivaro (Pordenone)

Pordenone, 22 settembre 2023 – Un bambino di 10 anni è morto dopo essere stato colpito da un ordigno esploso in casa sua a Vivaro, in provincia di Pordenone. Ad esplodere è stato un residuato bellico, ritrovato casualmente dal nonno, anche lui ferito nella deflagrazione e ricoverato in gravi condizioni.

Il bambino era stato soccorso e rianimato sul posto poi trasportato in ospedale in codice rosso. Ma le sue condizioni erano apparse subito critiche. In serata il decesso.

Sul posto i Carabinieri di Spilimbergo che stanno tentando di ricostruire nei dettagli cosa sia successo.