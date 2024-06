Montemarano (Avellino), bimbo di 8 anni muore schiacciato da un tavolo

Avellino, 27 giugno 2024 - Tragedia a Montemarano, in provincia di Avellino, dove un bambino di otto anni è morto schiacciato da un tavolo mentre giocava nel cortile della sua abitazione.

Il terribile incidente è avvenuto intorno alle 20 di ieri sera. Il piccolo stava giocando quando il tavolo di ferro si è staccato dal fissaggio e lo ha schiacciato senza dargli scampo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Sono state avviate indagini dai carabinieri intervenuti sul luogo della tragedia.

Il bambino, figlio unico di una coppia che vive nella contrada rurale di Macchia del Monte, era in procinto di andare con i genitori alla festa patronale in corso in una vicina frazione.