Trento, morto il baby pilota francese di 8 anni dopo l'incidente al kartodromo di Ala

Trento, 29 luglio 2022 - Trento, 29 luglio 2022 - Mathis Bellon, il baby pilota di minimoto rimasto coinvolto venerdì scorso in un incidente al kartodromo di Ala, in Trentino, è morto. Il bambino francese di 8 anni non ce l'ha fatta e ieri è morto all'ospedale di Montepellier, dove era stato trasferito nei giorni scorsi.

Mathis Bellon, iscritto alla squadra 'Race Experience School' di Frejus, in Provenza, e residente a Sainte-Maxime, sulla Costa Azzurra, lo scorso 22 luglio si stava allenando nel kartodromo di Ala in vista della gara 'Cnv Motoasi' quando è caduto dalla sua minimoto. Il baby pilota è stato investito da un'altra giovanissimo motociclista che sopraggiungeva e non è riuscito a evitare l'impatto. Fin da subito Mathis è apparso in condizioni gravissime. Trasferito in elicottero all'ospedale di neurochirugia pedriatica Borgo Trento di Verona, Mathis Bellon non ha mai ripreso conoscenza ed è morto in Francia. Secondo quanto riportato dal Trentino i genitori hanno deciso di donare gli organi.