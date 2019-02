Napoli, 7 febbraio 2019 - Un 13enne è morto dopo aver accusato un malore che lo ha colto mentre giocava a calcio. Nonostante la prontezza del soccorso, sono risultate inutili le lunghe manovre di rianimazione messe in atto dagli operatori del 118 intervenuti in piazza Carlo III. Purtroppo il ragazzino non si è mai ripreso, ed è deceduto dopo essere stato trasportato nel vicino ospedale San Giovanni Bosco.

Il giovane stava giocando a pallone nella struttura sportiva Kodokan, che si trova all'interno del Real Albergo dei Poveri. Il pm che indaga sulla morte del 13enne ha posto sotto sequestro la salma, e disposto l'autopsia per stabilire le cause del decesso. Sconvolta la comunità del quartiere, la società sportiva ha sospeso tutte le attività in segno di lutto fino a lunedì 11 febbraio.