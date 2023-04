Colpito da disco di hockey, bambino in arresto cardiaco a Bolzano

Bolzano, 17 aprile 2023 – Un bambino di 11 anni è in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato colpito al petto da un disco durante una partita amichevole di hockey sul ghiaccio. Il giovane giocatore della squadra under 12 dell’Hc Bolzano Academy si è accasciato immediatamente dopo l’impatto.

Subito è intervenuto un medico rianimatore che si trovava nella piscina vicina. Ha constatato l’arresto cardiaco scongiurando il peggio con le manovre di rianimazione. Il ragazzino è stato poi trasportato all’ospedale di Bolzano e attualmente si trova in coma farmacologico indotto. Solo al risveglio si potrà valutare eventuale danni cerebrali permanenti.