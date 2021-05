Roma, 27 maggio 2021 - Solo ieri ha aperto gli occhi e oggi è sveglio e parla. Il piccolo Eitan Biran, di soli 5 anni, ha difronte una realtà difficile: è l'unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone, in cui persero la vita 14 persone, fra cui suo padre, sua madre, il fraellino Tom, di due anni, e i bisnonni materni. I soccorritori pensarono a un miracolo quando trovarono Eitan fra i resti della cabina caduta, con le ossa fratturate, ma vivo. E i medici del Regina Margherita di Torino, dove tutt'ora è ricoverato, ipotizzarono che a salvarlo furono le braccia del papà. La storia ha commosso l'Italia e sul profilo Facebook di Amit Biran, il padre, sono fioccati messaggi di speranza e tifo per il bimbo. Ma il piccolo guerriero è rimasto aggrappato alla vita e ora, come rendono noto i medici dell'ospedale infantile di Torino, "è sveglio e cosciente nel reparto di Rianimazione".

"Dal punto di vista clinico è sempre in prognosi riservata, dovuta al trauma toracico e addominale oltre che alle fratture agli arti - si legge nel bollettino giornaliero sulle sue condizioni di salute -. Nei prossimi giorni uscirà dalla Rianimazione e verrà trasferito in un reparto di degenza". Sarà un team di psicologi ad affiancarlo per la ripresa psicologica, oltre che fisica.

Il piccolo Eitan nella cabina: l'ultima foto prima della tragedia

Nel frattempo, mentre le indagini continuano, si sono svolti questa mattina vicino a Tel Aviv i funerali della sua famiglia: è stato dato l'ultimo addio a Amit Biran, alla moglie Tal Peleg e al figlioletto di due anni Tom. Alle esequie era presente anche l'ambasciatore italiano, Gianluigi Benedetti, che ha portato il cordoglio del Paese per questa tragedia. La cerimonia si è tenuta a Moshav Avi'el, a nord-est di Tel Aviv, all'altezza di Zichron, in forma strettamente privata.

I funerali dei nonni della mamma di Eitan, l'82enne Yitzhak e la 70enne Barbara Cohen, si terranno invece domani.