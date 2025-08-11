Lunedì 11 Agosto 2025

Cronaca
Bambino di 6 anni disperso in mare a Cavallino Treporti, catena umana di bagnanti per trovare Carlo
11 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
  3. Bambino di 6 anni disperso in mare a Cavallino Treporti, catena umana di bagnanti per trovare Carlo

La madre non lo vede uscire dall’acqua e dà l’allarme: ore di angoscia nel Veneziano. Task force di soccorritori, tutti i turisti mobilitati

Catena umana di bagnanti per cercare il bambino disperso in mare a Cavallino-Treporti (Venezia)

Per approfondire:

Venezia, 11 agosto 2025  – Tutti mobilitati sulla spiaggia di Cavallino Treporti (Venezia) per cercare Carlo, un bambino di 6 anni disperso dalle 15.30 di questo pomeriggio. I bagnanti hanno formato un catena umana, dalla battigia verso il mare aperto per scandagliare il tratto dove il piccolo stava facendo il bagno, nella zona di Ca’ Pasquali. I soccorritori temono che il piccolo si sia spinto troppo avanti e che non sia riuscito più a tornare a riva. Ma la speranza è che abbia perso l’orientamento tra la folla di turisti e si sia allontanato a piedi lungo il litorale.  

A dare l’allarme è stata la madre che lo ha perso di vista: il bimbo stava giocava tranquillo sulla riva. Un attimo di distrazione e Carlo non c’era più, ha raccontato la donna. Sul posto sono subito accorsi i bagnini che hanno lanciato l’sos.  Impegnati nelle ricerche i vigili del fuoco con il supporto dell’elicottero, di moto d’acqua e di una squadra di sommozzatori che perlustra il fondale. La polizia di Stato si è attivata con un secondo elicottero, mentre i quad della municipale battono il litorale. Tutto sotto il coordinamento delle imbarcazioni della Capitaneria di Porto. 

Oggi a Cavallino c’era bandiera rossa per mare mosso. Carlo, 6 anni, italiano, pelle e capelli chiari, è stato visto l’ultima volta all’altezza del ristorante-pizzeria ‘Allo Sperone’, nel tratto di spiaggia tra il Villaggio San Paolo e il Camping Vela Blu. Gli stabilimenti balneari sono stati tutti avvisati: “La nostra vicinanza e il nostro pensiero vanno alla famiglia in questo momento difficile”, scrive su Facebook la sindaca Roberta Nesto. Tutti, dai turisti alle istituzioni, si aspettano presto una buona notizia. 

