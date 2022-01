Bolzano, 10 gennaio 2022 - Tragedia in Alto Adige: un bambino di 2 anni è morto dopo essere caduto nella piscina di un hotel benessere. Inutile il trasporto prima all'ospedale di Bressanone e poi in elicottero in terapia intensiva alla clinica universitaria di Innsbruck in Austria. Le condizioni del piccolo erano apparse da subito gravissime.

Il bambino stava trascorrendo un periodo di vacanza in una struttura di Naz assieme ai genitori e al fratello (la famiglia è altoatesina della zona di Velturno). Mentre si trovava nell'area wellness, è improvvisamente sfuggito all'attenzione dei genitori e, attirato dall'acqua, si è diretto verso la piscina. I genitori lo hanno trovato lì privo di sensi e hanno allertato subito i soccorsi. Ma, nonostante l'arrivo dei saitari e i successivi interventi per cercare di rinamarlo, non c'è stato niente da fare.