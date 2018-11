Belluno, 13 novembre 2018 - Achille è un bambino di 9 anni, che da grande vuole fare la guardia forestale. Lo hanno fatto star male quelle immagini dei boschi bellunesi devastati dal maltempo, tanto da spingerlo a scrivere a un sindaco di quei posti, inviandogli i sui risparmi (un biglietto da 5 euro) perché "vorrei rivedere montagne con i boschi".

Viaggio a Rocca Pietore, nel cuore del disastro - R. Bartolomei

Chissà se qualcuno lo imiterà, certo quella letterina e quel gesto hanno commosso il sindaco del Comune di Rocca Pietore (Belluno), località ai piedi della Marmolada, epicentro del maltempo eccezionale che ha colpito la montagna veneta. E non solo lui: le parole di Achille, scritte su un foglio di quaderno da quinta elementare e abbellite da un disegno delle Dolomiti verdi e 'in salute' - con alberi, malghe e un torrente - sono finite anche sul web, postata da 'Progetto Rocca Pietore' sulla sua pagina Facebook. Il gesto è confermato anche dall'assessore veneto alla protezione civile Gianpaolo Bottacin e nel post è 'taggato' anche il governatore del Veneto Luca Zaia.

Achille le ferite del tempo avverso le conosce bene, visto che a Mira nel 2016 ha visto un tornado radere al suolo anche una villa settecentesca. Il 7 novembre ha fatto partire la sua letterina scritta in stampatello con fare sicuro su un foglio a righe strappato da un quaderno, accludendo cinque euro e un disegno. Scrive: "Ho nove anni, abito a Mira (Venezia) mi piace molto andare in montagna e siccome mi dispiace per quello che è accaduto vorrei rivedere montagne con i boschi perché da grande mi piacerebbe entrare nel corpo forestale. Vi dono un aiuto con i miei risparmi".

Ora il governo del Veneto, ma anche tutta la comunità di Rocca Pietore, sono a 'caccia' del ragazzino per poterlo ringraziare mentre sui social impazzano i like ed i commenti a favore del piccolo eroe con l'animo ecologista. "Caro Achille, non ti sappiamo dire quanto siamo commossi da questo tuo grande gesto! - scrive 'Progetto Rocca Pietore' su Facebook -. Il tuo cuore è grandissimo! Spero ti arrivi il nostro messaggio e che tu possa metterti in contatto con noi al più presto". A dirsi toccato da quanto fatto è anche l'assessore Bottacin: "E' un gesto commovente per un bambino, soprattutto per essersi voluto privare dei suoi risparmi - commenta - Si dice che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce: questa è la foresta dei veneti che cresce".