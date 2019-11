Torino, 7 novembre 2019 - La penosa vicenda di Giovannino, il neonato con l'ittiosi arlecchino abbandonato dai genitori in ospedale a Torino, continua a catalizzare l'attenzione pubblica. Dopo la diffusione della notizia, ieri, è intervenuto Silvio Viale, gineocologo del Sant'Anna - dove il bimbo è ricoverato - ed esponente dei Radicali. "Per capire cosa sia la Ittiosi Arlecchino - scriveva ieri Viale in un post sul suo profilo Facebook, allegando un'immagine eloquente della malattia -, la variante peggiore della Ittiosi Autosomica Congenita, bisogna avere il coraggio di guardare le foto reperibili su qualsiasi motore di ricerca. C’è da sperare davvero che non sopravviva, mentre è necessario garantire una assistenza adeguata per il periodo che dovesse sfuggire alla morte".

"Comprendo la scelta dei genitori"

Scriveva ancora Viale: "Comprendo perfettamente la scelta dei genitori di non riconoscere il neonato. Una scelta doppiamente dolorosa, perché giunta improvvisa al termine atteso di una gravidanza desiderata. Chiunque di noi, potendo conoscere la diagnosi durante la gravidanza, abortirebbe. Chiunque di noi dovrebbe cercare di identificarsi con i genitori". Per Giovannino "l’augurio e che possa trovare un ambiente accogliente, riservato, che lo assista amorevolmente per il periodo che sarà necessario. Non dobbiamo essere eroi, ma rimanere pietosi nelle avversità, senza l’arroganza di ergersi a giudici di quello che pensiamo non saremo mai. Quei genitori, qualunque cosa pensassero prima della disgrazia, siamo tutti noi".

In un successivo post Silvio Viale si scusa con i genitori del bambino per la fuga di notizie: "Una vicenda così unica, grave e inattesa, non meritava la gogna mediatica a cui sono sottoposti. La sofferenza per i genitori è inimmaginabile, non liquidabile con battute da caserma". E ancora: "Se tra i quaranta papà e le dieci mamme, nonché tutti quelli interpellati in questi mesi, nessuno abbia avuto il coraggio di procedere alla adozione di Giovannino, ci sarà pure una ragione".

"Non si è trattato di eterologa"

Il ginecologo precisa poi che "non si è trattato di una fecondazione eterologa. Un dettaglio che dovrebbe essere irrilevante, ma che è servito da pretesto per accentuare l'ipocrisia degli scandalizzati d'ufficio".

Infine: "Si può dire, senza timore di essere smentito, che per i genitori occasionali non ci potesse essere altra scelta. Soprattutto nei primi giorni dopo la nascita. Quando personale, sorpreso e smarrito, deve avere anche esitato a mostrare il neonato alla madre. Una immagine completamente diversa dalle foto dei neonati, che accompagnano gli articoli del caso sui giornali. Non so cosa augurarmi per Giovannino, ma so che ogni considerazione deve partire dalla onesta constatazione che ognuno di noi avrebbe fatto come i genitori, patito lo stesso calvario e subito le stesse devastanti conseguenze. Non c'è nessun bisogno, tanto meno in nome di Giovannino, di colpevolizzare i genitori".

LE REAZIONI - L'intervento di Viale viene duramente criticato da Maurizio Marrone, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Piemonte. Nel mirino finisce il passaggio in cui il ginecoloco si augura che il bambino "non sopravviva".

"È semplicemente disumano il post con cui Silvio Viale auspica la morte di Giovannino: quale deontologia può dimostrare? - si chiede Marrone - È già abbastanza dolorosa questa vicenda senza che si aggiungano avvoltoi, che prima promuovono la fecondazione artificiale eterologa e poi accettano che si tratti un bambino malato come un pacco difettoso di Amazon da rendere al mittente. Fortunatamente la migliore risposta a questo sciacallaggio è la gara di solidarietà con cui la comunità si sta prodigando in offerte di accoglienza e adozione". Quindi Marrone annuncia "un'interrogazione" in Regione affinché sia segnalato Viale all'Ordine dei Medici di Torino.