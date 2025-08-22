Sgancia la cintura del fratellino e apre la portiera, bimbo cade dall’auto in corsa: è gravissimo

Roma, 22 agosto 2025 – È finito sull’asfalto della strada provinciale che da Corchiano porta a Viterbo mentre la mamma era alla guida dell’auto. Un bambino di un anno e mezzo è caduto dalla vettura in corsa restando gravemente ferito. È successo stamani nel Viterbese. Il piccolo stava viaggiando in auto insieme alla madre e al fratellino di tre anni quando, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che il fratello più grande abbia prima sganciato la cintura di sicurezza del seggiolino su cui si trovava il bimbo, e dopo abbia aperto la portiera posteriore della macchina. A quel punto il bambino di un anno e mezzo è caduta dal veicolo in corsa finendo in strada.

La corsa in ospedale

Solo in quel momento la madre si è resa conto di cosa fosse successo, ha fermato la macchina e dopo aver raccolto il figlioletto in strada, ha guidato fino al più vicino ospedale. La donna è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Rosa con in braccio il figlio sanguinante per le ferite e le escoriazioni. Data la gravità delle lesioni riportate nella caduta, i medici hanno disposto il trasporto d'urgenza del bambino in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove tuttora sarebbe ricoverato in condizioni gravi.

Successivamente è intervenuta la polizia del capoluogo per verificare la veridicità del racconto della donna. Gli inquirenti hanno accertato che la dinamica dei fatti è chiara e attribuibile a un incidente.