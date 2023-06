Bambini sopravvissuti La famiglia fuggiva dai guerriglieri delle Farc

La storia della famiglia colombiana Ranoque-Mucutuy, appartenente alla comunità Huitoto, i cui quattro figli sono stati ritrovati ieri nella selva amazzonica 40 giorni dopo lo schianto dell’aereo, rivela il dramma vissuto dalla popolazione locale vessata dai gruppi paramilitari delle Forze armate rivoluzionarie (Farc). La madre dei bambini, Magdalena Mucutuy, 33 anni, morta nello schianto apparteneva alla comunità di Puerto Sábalo, a quattro ore di navigazione da Puerto Santander, e parlava la lingua huitoto. Il padre Manuel Ranoque, un leader della comunità di Puerto Sabalo, era dovuto fuggire a Bogotà venti giorni prima dopo aver ricevuto minacce da gruppi paramilitari e la famiglia stava viaggiando verso la capitale per raggiungerlo e mettersi in salvo. Dopo che l’aereo si è schiantato, Ranoque ha partecipato alla ricerca dei bambini: "Conosco bene la giungla", aveva detto in un’intervista raccontando come era dovuto fuggire dalla sua comunità: "Nel territorio da cui provengo i guerriglieri hanno preso il controllo".