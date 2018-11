Parigi, 1 novembre 2018 - Bimbi senza mani o senza braccia. Diciotto casi di agenesia o amputazione congenita a partire dal 2000. La Francia è scossa da un’ondata di notizie ancora tutte da decifrare che provocano reazioni emotive e scuotono la coscienza. L’ultimo episodio che ha allungato la lista dell’Agenzia nazionale per la salute pubblica - rivelato da ‘Le Monde’ - è stato ‘scoperto’ pochi giorni fa, anche se il bimbo oggi ha sei anni. Il piccino è nato senza dita nel 2012, nella regione francese dell’Ain, a est di Lione, dove si concentrano ben 11 episodi sospetti di agenesia. E' stata la madre del bimbo a chiamare le autorità, chiedendo se il suo caso fosse stato inserito nella statistica. In questo modo si è scoperto che quel nome era del tutto sconosciuto ai registri.

L’opinione pubblica è scossa, le autorità sanitarie hanno deciso di allargare il campo per andare a fondo di quella che la scienza definisce "assenza di formazione di un arto durante lo sviluppo embrionale". Un’inchiesta nazionale dovrà chiarire la reale incidenza del fenomeno, con un sondaggio esteso a tutta la Francia. Perché oggi nessuno è ancora riuscito a chiarire le cause delle malformazioni. E aleggia sospetti inquietanti: potrebbero essere state provocate da farmaci o da un fattore ambientale? Di certo da due anni nel Paese si è sviluppato un dibattito acceso tra le autorità sanitarie regionali e centrali, tra chi pone l’accento sulle statistiche abnormi nella regione dell'Ain, lasciando intendere una causa esterna, e chi prova invece a ridimensionare il fenomeno. I primi risultati erano stati resi noti all’inizio di ottobre. Quando l’Agenzia aveva riconosciuto l’esistenza di due focolai - uno in Bretagna (nord-ovest), l’altro nella Loira-Atlantica (ovest) - in cui si era registrato un numero di nascite abnorme di bambini senza mani, senza braccia o senza avambraccia. Centocinquanta casi all’anno, pari a 1,7 casi ogni 10mila nascite: questa l’incidenza delle malformazioni nel Paese. La causa ‘medica’ è un difetto di vascolarizzazione. Ma che cosa la provoca? Per ora ci sono solo sospetti, nessuna certezza. Gli esperti più volte interpellati negli ultimi giorni spiegano: “Questo tipo di anomalie non è genetica”. Tra i fattori comuni c'è l’ambiente rurale. Così sotto la lente sono finiti anche i pesticidi. Su Twitter nelle ultime ore un medico di Lille, riferendosi agli 11 episodi dell’Ain, si chiede: "Sono un eccesso di casi che richiedono la ricerca di una causa (ambientale? pesticidi?) o sono dovuti a una diagnosi prenatale meno efficiente?".