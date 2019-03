Roma, 6 marzo 2019 - Salvini torna alla carica anche sulla questione vaccini, chiedendo in una lettera alla ministra della Salute, Giulia Grillo, un decreto per consentire la permanenza scolastica ai bambini non vaccinati delle scuole di infanzia 0-6 anni. ''L'intento del procedimento - scrive il responsabile del Viminale - è quello di garantire la permanenza dei bambini nel ciclo della scuola dell'infanzia, evitandone l'allontanamento e la decadenza dalle liste scolastiche, essendo ormai giunti alla conclusione dell'anno''. Per Salvini è necessario ''evitare traumi ai più piccoli'' e quindi è necessario ''prevedere il differimento degli obblighi in scadenza al 10 marzo contenuti nella legge Lorenzin''.

LE REAZIONI - Immediata la replica dell'ex ministro Lorenzin. "Salvini invece che evitare traumi pensi a come garantire la sicurezza dei bambini immunodepressi che non possono andare a scuola e a come verrà garantita la salute per quei bambini che i genitori non vogliono vaccinare mettendone a rischio la salute", dice.

Anche Forza Italia prende le distanze. "Salvini ha scritto quella roba lì sui vaccini? Non ci credo. Non è da lui - dichiara il senatore azzurro Francesco Giro -. Un'altra proroga? Vecchia politica", aggiunge. "E chi protegge un bambino piccolo immunodepresso?", si chiede Giro. "Un virus o un batterio pericoloso non decide di 'prorogare' la sua apparizione da marzo a settembre", attacca ancora. "Basta rinvii! E pieno rispetto dell' art. 32 della Costituzione sul diritto alla salute".

Sulle barricate il Pd: "Salvini per strizzare l'occhio ai no vax decide di mettere in pericolo la salute dei bambini - dice la vice presidente del gruppo Dem al Senato, Simona Malpezzi -. Non c'è nessun senso di responsabilità dietro la richiesta avanzata alla Ministra Grillo", aggiunge.

Durissima la presa di posizione del virologo 'social' Roberto Burioni. "E ai traumi dei bambini che i vaccini non li possono fare", e se contagiati "rischiano di morire, chi ci pensa?", dice il docente dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Burioni premette di essere "fuori dalla politica", motivo per cui "non do giudizi". Tuttavia, aggiunge, a Salvini "mi sento di dire così: ai bambini che hanno meno di un anno e sono troppo piccoli per essere vaccinati contro il morbillo, ma sono la fascia d'età a maggiore incidenza, e ai bambini immunodepressi che non possono vaccinarsi, chi ci pensa? Dei traumi di questi bimbi che rischiano di morire, chi si fa carico?".

I PRESIDI - Arriva prontamente anche il commento dell'Associazione Nazionale Presidi. "Giusta la preoccupazione di non traumatizzare i bambini - dichiara il presidente Antonello Giannelli - ma si continua a non tenere conto dei bimbi più fragili, la cui vita sarebbe a rischio se consentissimo ai non vaccinati per motivi ideologici di frequentare la stessa scuola". E aggiunge: "Non ci possono essere bambini di serie A e di serie B. C'è un tema di salute pubblica per cui non possiamo essere d'accordo".