Vittoria, 8 agosto 2019 - L'uomo che l'11 luglio investì col suo Suv e uccise due cuginetti a Vittoria, quasi un mese prima aveva cercato di uccidere un uomo. A scoprirlo è stata la polizia, che ha notificato in carcere a Rosario Greco, 37 anni, un'ordinanza di custodia cautelare per tentato omicidio emessa dal gip di Ragusa.

In quell'occasione sarebbe stata una 'occhiata di troppo' - probabilmente del tutto innocente - a scatenare la violenta reazione dell'uomo, ora in carcere con l'accusa di omicidio stradale plurimo, aggravato dal fatto che guidava sotto l'effetto di alcool, per la morte dei due cuginetti di Vittoria, Alessio e Simone D'Antonio.

Il tentato omicidio risale al 15 giugno. Greco si sarebbe infastidito per lo sguardo di un avventore e dopo un battibecco, avrebbe estratto il coltello - nonostante i tentativi di riportarlo alla calma - colpendo la vittima che prima ha chiesto aiuto e poi si è recata al pronto soccorso, in auto, da sola. Nessuno quel giorno ha pensato di chiamare le forze dell'ordine.

Quando l'uomo accoltellato è arrivato all'ospedale, non essendo credibile la sua versione dei fatti, è stata allertata una Volante della Polizia e la Squadra mobile. Il ferito è finito in sala operatoria e la Procura ha richiesto una consulenza medico legale che avrebbe accertato che la coltellata inferta avrebbe potuto uccidere. Parallelamente sono state avviate le altre indagini che puntavano a capire chi fosse l'autore del ferimento e cosa fosse successo.

La vittima - così come i numerosi testimoni presenti - temeva di denunciare Greco: sono state le immagini della videosorveglianza a permettere di chiarire tutte le circostanze.